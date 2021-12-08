Женщина во время ссоры пырнула мужа ножом в глаз в Мордовии

Саранск, 8 декабря. Зрения едва не лишился 28-летний житель города Рузаевка Республики Мордовия. Он получил удар в область глаза от своей супруги.

Как пояснили в пресс-службе регионального МВД, инцидент случился во время семейной ссоры. 31-летняя женщина схватила нож и пырнула ненавистного супруга в левый глаз. Острое лезвие изрезало веко и полость верхней челюсти. Само глазное яблоко чудом осталось неповрежденным.

Скорую вызвала сама женщина. Однако к правоохранителям обратился не пострадавший, а медики, хлопотавшие над израненным пациентом. Теперь вспыльчивую даму ожидают судебные разбирательства.

Ранее ФАН писал о нападении на двоих жителей Мордовии. Пьяный сельчанин насмерть зарезал знакомого, второму удалось выжить.