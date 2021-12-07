Астматикам нужно прививаться: аллерголог Марина Байшева развеяла мифы о вакцинации

Вакцинация против COVID-19 остается единственным действенным способом профилактики распространения коронавирусной инфекции. Представители научных и медицинских сообществ упоминают лишь о некоторых причинах, ввиду которых можно воздержаться от похода на прививку. Потенциальными обладателями медицинского отвода могут стать люди с хроническими, инфекционными и неинфекционными заболеваниями в период обострения, а также аллергики. О мифах и заблуждениях пациентов со специфическими иммунными реакциями ФАН рассказала главный внештатный аллерголог-иммунолог министерства здравоохранения Мордовии Марина Байшева.

— Марина Геннадьевна, является ли аллергия «железным» основанием для получения медотвода от прививки?

— У всех зарегистрированных на территории Российской Федерации вакцин против COVID-19 одинаковые противопоказания. В число абсолютных противопоказаний входят тяжелые аллергические реакции в анамнезе у пациентов. Это, в первую очередь, анафилактический шок, индивидуальная непереносимость отдельных компонентов вакцины или аллергическая реакция на предыдущее введение вакцины. Пациентам с сезонной аллергией, так называемым поллинозом, нужно прививаться вне сезона поллинации причинно-значимых аллергенов. Пациентам, страдающим бронхиальной астмой также показана вакцинация, но только не в острый период болезни и при отсутствии анафилактического шока в прошлом.

— Можно ли идти на прививку после перенесенного в прошлом отека Квинке?

— Что касается ангионевротического отека, или отека Квинке, все зависит от его локализации, характера проявления и частоты обострений. Локализация отека в области шеи и головы — одна из самых тяжелых аллергических реакций, что также может стать противопоказанием к вакцинации. Развитие отека Квинке однократно на фоне приема какого-либо лекарственного препарата или пищевого продукта не является причиной для медицинского отвода от прививки против новой коронавирусной инфекции. Но есть наследственные ангионевротические отеки с частыми рецидивами, которые могу быть спровоцированы различными факторами или даже возникнуть без видимой причины. В этом случае к вакцинации нужно подходить с осторожностью, с учетом эпидемиологической обстановки, противопоказаний и отсутствия на момент вакцинации рецидива заболевания.

фото из личного архива Марины Байшевой /

— Что нужно знать людям, страдающим от аллергии, но не имеющих абсолютных противопоказаний? Стоит ли перед прививкой сдавать какие-то анализы на содержание тех или иных веществ в крови?

— Именно перед прививкой сдавать анализы нет необходимости. Нужно знать, что специальные процедурные кабинеты и мобильные пункты вакцинации оснащены аптечкой экстренной медицинской помощи. В нее входят противошоковые препараты: адреналин, преднизолон, дексаметазон. За пациентами, которым проводится вакцинация, медицинские работники наблюдают не менее 30 минут, а при необходимости и более. Аллергические реакции после введения вакцин возникают редко, не чаще, чем после проведения вакцинации против других заболеваний. Они, как правило, очень легкие, быстро проходят, купируются введением противоаллергических препаратов. Все мифы о прививках против COVID-19 связаны с плохой информированностью населения о вакцинах, недопониманием граждан истинной ситуации. Нужно помнить, что вакцины не вызывают активного заболевания, а формируют защитный иммунитет. Тем самым предотвращают развитие серьезности заболевания и летального исхода. Как заведующая отделением аллергологии и иммунологии Республиканской клинической больницы, куда поступают самые тяжелые пациенты, могу сказать, что с начала прививочной кампании против COVID-19 у нас не были госпитализированы пациенты с реакцией на ту или иную вакцину от коронавируса.

— Какие мифы наиболее распространены среди пациентов-аллергиков?

— Люди часто сравнивают вакцину от гриппа с препаратом, который применяется против коронавируса. Нужно понимать, что их составы совершенно разные. Наличие аллергической реакции на белок куриного яйца является противопоказанием для прививки от гриппа, но не является основанием для получения медотвода от введения вакцины против COVID-19, так как состав вакцины против коронавируса не идентичен составу вакцины против гриппа. Они верят слухам, игнорируя заявления врачей, представителей научного сообщества. Мы разъясняем всем, что вакцинация, наоборот, на сегодня является самым действенным, если не единственным средством способным остановить и предотвратить такое тяжелое и непредсказуемое заболевание.