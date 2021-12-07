Пьяный житель Мордовии зарезал приятеля

Саранск, 7 декабря. Житель Ромодановского района Мордовии отправился за решетку за убийство и покушение на убийство двоих мужчин. Вооружившись ножом, он набросился на собутыльников. Одной жертве нападения выжить не удалось.

Как сообщили в СУ СК по Мордовии, 25-летний мужчина находился в компании знакомых. Пьяные молодые люди перешли к взаимным оскорблениям, после которых житель села Константиновка схватился за нож и набросился на приятелей. Один мужчина погиб на месте, за жизнь второго борются медики. Сам же преступник скрылся.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские по горячим следам установили местонахождение молодого человека. Он был задержан в жилище своего знакомого, где скрывался от правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

В своих злодеяниях сельчанин признался. По информации ФАН, подозреваемый не был в близких отношениях с потерпевшими. В причинах конфликта разбираются следователи.

Ранее ФАН писал о гибели жителя Мордовии во время пьянки. Мужчину до смерти избили собутыльники.