Мордовские хулиганы бросали петарды в щенков

Саранск, 4 декабря. Зоозащитники из Мордовии встревожены поведением местных зооненавистников. Жители города Краснослободск бросают в бездомных щенков петарды и отстреливают их из травматического оружия.

Крик о помощи появился в паблике «Подслушано Краснослободск. Мордовия #1». Местная жительница Татьяна Б. рассказала, что брошенные на улице щенки ждут заботливые руки. По словам женщины, даже сфотографировать бездомных животных ей не дали городские хулиганы.

«Они глушат собак петардами и стреляют из травматического пистолета. С котятами поступают так же», — пояснила автор поста.

Pr Scr vk.com / Подслушано Краснослободск.Мордовия #1

Как рассказали волонтеры, подобные случаи обращения с бездомными животными в Мордовии нередки. Под «раздачу» часто попадают и дворовые псы.

«На днях к нам за щенком обратился мужчина. Оказывается, его собаку убили прямо у частного дома. Подъехала машина, опустилось окно, и кто-то выстрелил в животное. Умирающего пса неизвестные пытались забрать прямо с рук хозяина, завязалась драка. Так кто-то расправляется с бездомными животными. Только в их селе было убито несколько собак», — рассказала ФАН зоозащитница Лариса.

Ранее ФАН писал о нижегородских догхантерах. Зооненавистники травят бездомных собак ядом и рассказывают о своих «подвигах» в скрытых чатах.