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Убийцу из Мордовии на 12 лет отправили в колонию особого режима

Происшествия
Убийцу из Мордовии на 12 лет отправили в колонию особого режима
Невские Новости  / 

Саранск, 4 декабря. Житель Мордовии заслушал приговор суда и на 12 лет отправился в колонию особого режима. Его признали виновным в жестокой расправе над знакомым и нападении на двоих собутыльников с угрозами убийством.

Следствие доказало, что в конце января 45-летний мужчина нанес визит знакомому из Саранска. Вечер за спиртным и задушевными разговорами надоел хозяину квартиры, и тот пытался выпроводить надоедливого гостя, на что получил 20 ударов ножом в грудь и живот. Дать отпор обезумевшему от ярости товарищу у потерпевшего не получилось, ранения оказались смертельными. О преступлении убийца самостоятельно сообщил полиции.

«Материалами уголовного дела установлено, что в ноябре 2020 и январе 2021 года осужденный также в ходе распития спиртных напитков и последующих ссорах нанес удары ножом своим двум знакомым, в адрес одной из них высказывая угрозы убийством», — сообщили в  СУ СК по Мордовии.

Суд согласился с обвинением и отправил мужчину в колонию особого режима. Ближайшие 12 лет своей жизни преступник проведет на одной зоне вместе с осужденными пожизненно и другими опасными убийцами.

Ранее ФАН писал, что двое собутыльников до смерти избили жителя Мордовии. Мужчины покалечили друга и продолжили пьянку.

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Все новости / Происшествия / Убийцу из Мордовии на 12 лет отправили в колонию особого режима
россия убийство происшествия мордовия
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