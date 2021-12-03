Сельчанка-трейдер из Мордовии лишилась на «торгах» 1,3 млн рублей

Саранск, 2 декабря. Жительница Мордовии после неудачных торгов на бирже осталась без сбережений. Она доверилась мошенникам и «проинвестировала» в свое безбедное будущее 1,3 миллиона рублей.

На яркую рекламу брокерской компании 59-летняя жительница Дубенского района набрела на просторах интернета. Описание на сайте сулило большую прибыль при малых усилиях. По оставленному контактному номеру с женщиной вскоре связался менеджер торговой площадки. Незнакомец вызвался помочь неопытной, но целеустремленной клиентке.

«Следуя рекомендациям, заявительница внесла некоторую сумму на неизвестный банковский счет. В период с 8 октября по 24 ноября женщина неоднократно пополняла его, вложив таким образом 1 миллион 300 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе МВД по Мордовии.

Однако вывести полученную прибыль и свои «кровные» у потерпевшей не получилось. Тогда жертва аферистов заявлением обратилась в полицию.

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