Сотрудники Росгвардии Мордовии стали донорами крови для больных коронавирусом

Сотрудники Росгвардии Мордовии стали участниками донорской акции. В течение трех дней силовики становились гостями Республиканской станции переливания крови.

На этот раз в кресле донора оказались 70 офицеров. В их числе бойцы ОМОНа, СОБРа, вневедомственной охраны и центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

Среди доноров-новичков — благотворители со стажем. К примеру, Александр Жерноклеев пришел на свою 25-ю безвозмездную донацию. За вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией он награжден дипломом регионального министерства здравоохранения.

«Я сдаю кровь с 2006 года. Чтобы стать «Почетным донором», мне нужно еще 15 донаций. Военнослужащий или сотрудник Росгвардии — это защитник. Помогать людям в трудную минуту — наш долг», — сказал в беседе с ФАН старший сержант полиции Александр Жерноклеев.

Биоматериал каждого донора проверяют на выявление антител к COVID-19. Если их наличие подтверждается, то плазма с необходимыми для тяжелобольных белками после всевозможных исследований направляется в ковидные госпитали.

Ранее ФАН писал о донорской акции сотрудников МЧС по Мордовии. Спасатели сдали кровь, а вырученные деньги направили в Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.