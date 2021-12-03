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Житель Мордовии погиб от рук собутыльников

Происшествия
Житель Мордовии погиб от рук собутыльников
pxhere.com  / 

Саранск, 3 декабря. За смерть своего друга ответят двое селян из Мордовии. Во время пьянки они до смерти избили собутыльника и оставили его умирать на улице.

Как рассказали ФАН в пресс-службе регионального МВД, 27 ноября трое мужчин устроили пьянку в одном из гаражей поселка Луховка. В какой-то момент дружеские посиделки переросли в серьезный конфликт. Двое собутыльников вывели 36-летнего друга на улицу и с кулаками набросились на него. Избив приятеля, они продолжили распивать алкоголь.

 «Спустя несколько минут злоумышленники, обнаружив, что из знакомый так и лежит на земле после нанесенных ему ударов, вызвали скорую помощь и попытались ему помочь, однако до приезда медицинских работников мужчина скончался на месте преступления», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал о смерти двоих мужчин в Нижегородской области. Жители поселка Решетиха погибли при пожаре в многоквартирном доме.

 

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Все новости / Происшествия / Житель Мордовии погиб от рук собутыльников
россия происшествия мордовия
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