Жители Саранска задолжали за тепло и горячую воду 900 млн рублей

Саранск, 29 ноября. Теплоэнергетики Мордовии обеспокоены большими долгами горожан в сфере ЖКХ. Только по счетам за тепло и горячую воду они недосчитались 900 миллионов рублей.

«Организации сферы ЖКХ не оплатили вовремя 586 млн рублей. Задолженность банкротов (Городских Управляющих компаний) фиксируется в размере 534 млн рублей. Просроченная задолженность управляющих компаний приблизилась к 52 млн рублей», — рассказала ФАН Руководитель Регионального центра стратегических коммуникации ПАО «Т Плюс» Гализа Амергалиева.

В компании пояснили, что последние цифры — это деньги по оплаченным горожанами счетам, которые так и не поступили к энергетикам. Проблема в недобросовестном отношении управляющих компаний к условиям договоров с поставщиком теплоресурсов. В организации напомнили: злостных неплательщиков ждут судебные разбирательства.

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