Полицейский из Мордовии рассказал о спасении провалившегося под лед ребенка

Саранск, 29 ноября. Сотрудник полиции из города Темников Республики Мордовия спас тонущего в пруду 11-летнего мальчика. Пятиклассник вместе с друзьями катался на коньках по тонкому льду и провалился в воду.

В свой выходной после рабочих суток Владимир Пятыркин собирался в гости с семьей. Взгляд выехавшего на автомобиле из гаража мужчины остановился на встревоженном чем-то школьнике. Выяснилось, что мальчик пришел рассказать о попавшем в беду друге. Полицейский снял куртку и бросился на помощь ребенку. К тому моменту юный конькобежец был по пояс в воде, от полного погружения его спасал лишь кусок льда.

«Сначала пытался ползти по льду, но он меня не выдержал, и я сам провалился. Времени оставалось мало. Глубина озера — три метра. Пришлось проламывать лед и добираться до ребенка по воде. Мальчик схватился за мою шею, и мы вместе вышли к крутому и скользкому берегу. Я сперва вытолкал его, а затем уже выбрался сам», — рассказал ФАН Владимир Пятыркин.

Пресс-служба МВД России по Республике Мордовия

По словам полицейского, ноябрьское приключение на здоровье обоих «пловцов» никак не сказалось. Владимир дал пятикласснику сухую одежду и отвез его к бабушке.

«Нам, полицейским, часто приходится оказывать первую медицинскую помощь. К нам контингент попадает разный. Поэтому мы умеем даже судороги останавливать. Только вот спасателем на льду мне в последний раз удавалось быть, еще будучи школьником», — поделился Владимир.

О героическом поступке полицейского из Темникова узнали и в МВД России. Как заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк, вопрос о награждении Владимира Пятыркина за высокий профессионализм уже решается.

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