«Главное — любовь и открытость»: мама 18 детей из Мордовии рассказала о семье и материнстве

Супружеская пара Висюлькиных из Мордовии воспитывает 18 детей, 12 из которых — приемные. Девять мальчиков и столько же девочек растут в атмосфере дружбы и понимания. Глава семьи Александр трудится вахтовым методом, а хранительница очага Елена руководит библиотечной системой Темниковского района. Хлопоты и суета для многодетных родителей — не оправдание безучастности в воспитании и судьбе ребенка. Секретами успешного материнства Елена поделилась с корреспондентом ФАН.

День матери в семье Висюлькиных не обычный праздник, а настоящая выставка детского художественного творчества. В импровизированной экспозиции — поделки из пластилина, вышитые гладью цветы и десяток маминых портретов. Впрочем, для приятных сюрпризов в этом доме повод не нужен.

vk.com / Елена Висюлькина

«У каждого ребенка — свой талант, и мы его развиваем. Одни дети занимаются спортом и успешно выступают на соревнованиях, а другие отдают предпочтение творчеству. Их объединяет любовь к интеллектуальным играм, которые развивают память и мышление. Вечерами у нас проходят настоящие шахматные турниры. Компьютеры и телефоны для наших ребят — на последнем месте», — поделилась Елена.

Тревоги, радости и хлопоты в доме Висюлькиных делятся на всех поровну. Дети приучены к труду и к любому делу подходят со взрослой серьезностью. Зимой гурьбой выходят чистить снег во дворе, а летом и осенью дружно пополняют запасы съестного. К примеру, в октябре четверо мальчишек отправились в лес за грибами и вернулись с трехкилограммовым дождевиком. Запала в дружной семье хватает не только на коллективный труд, но и совместное творчество. Несколько лет назад Висюлькины стали обладателями звания лучшей приемной семьи России.

vk.com / Елена Висюлькина

«Мы с мужем всегда хотели большую семью и ни о чем не жалеем. По-другому и быть не могло. Самое сложное — найти подход к каждому ребенку, развить его талант и вырастить из него настоящего гражданина России, человека, с которым людям будет легко, а ему самому будет легко с людьми. Когда видишь, какими дети вырастают, понимаешь, что все делаешь правильно», — рассказала многодетная мама.

Елена признается: в воспитании во многом помогают основы православия. Дети начинают и завершают свой день с молитвой, часто сбегаются в одну комнату, читают Евангелие и жития святых. Еще одной семейной традицией стали походы в храм на воскресную службу.

vk.com / Елена Висюлькина

«С богом ничего не страшно. Дети понимают, что нельзя творить зло, а проступки нужно переосмыслить и стараться не повторять их. Еще два секрета воспитания — любовь и простота в общении. А сама мама должна быть мудрой и понимающей. Без мудрости сложно подобрать ключик к сердцу ребенка», — поделилась Елена.

У каждого из 18 «ключиков» из арсенала Елены — своя история. Дольше всех она его искала для Юли. Девочка к Висюлькиным попала из другой приемной семьи.

vk.com / Елена Висюлькина

«Они с братом жили в приемной семье 2,5 года. Первое время и у нас учились плохо. А мы, как могли, стимулировали. Юля закончила школу без троек, колледж с красным дипломом, а сейчас она замужем, учится в университете и работает», — добавила Елена.

Самые маленькие члены семьи уже с ноября готовятся к Новому году. Если с созданием украшений повременить еще можно, то отправка писем Деду Морозу не терпит отлагательств. У папы к заветному дню закончится вахта, а значит — желания будут исполнены в срок.

Ранее ФАН писал о социальной поддержке многодетных семей в Прикамье. В ноябре они получили сразу две выплаты.