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Пациентов и врачей эвакуировали из горящей поликлиники в Саранске

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 15:33
Общество
Пациентов и врачей эвакуировали из горящей поликлиники в Саранске
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Саранск, 22 ноября. В понедельник в столице Мордовии загорелась городская поликлиника №4. По словам очевидцев, на момент пожара в здании находилось более 300 человек.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Мордовии, сообщение о пожаре в объекте здравоохранения на пульт дежурного поступило в 13:58. В Саранске загорелась поликлиника по улице Ульянова.

Пациентов и врачей эвакуировали из горящей поликлиники в Саранске
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

Пациентов и врачей эвакуировали из горящей поликлиники в Саранске
Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Мордовия

«Благодаря быстрым и слаженным действиям сотрудников МЧС Росси в 14:19 была объявлена локализация пожара на площади 50 квадратных метров. В 14:36 пожар был полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет», — сообщили ФАН в ведомстве

По информации пресс-службы регионального МЧС спасателями эвакуированы 52 человека. Остальные покинули здание самостоятельно. Причины инцидента устанавливаются.

Ранее ФАН писал о гибели жителя Нижегородской области. Любитель подледной рыбалки утонул в местном озере.

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россия пожар мордовия саранск
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