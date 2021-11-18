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Денежную «реформу» устроили мошенницы для пенсионерок из Мордовии
Общество
Денежную «реформу» устроили мошенницы для пенсионерок из Мордовии
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 18 ноября. Мордовские полицейские задержали двух представительниц цыганской национальности из Нижегородской области. Женщин подозревают в хищении денег у пожилых жительниц республики.  

По информации пресс-службы МВД по Мордовии, аферистки нашли свою 88-летнюю жертву на одной из улиц Саранска и под видом соцработниц рассказали ей о новых мерах поддержки. Якобы пенсионеры могут рассчитывать на финансовую помощь от государства в размере 1,5 тысяч рублей. Отдав «получательнице выплаты» пятитысячную банкноту, они рассчитывали на сдачу. Чтобы вернуть лишние деньги, женщина пригласила незнакомок в свою квартиру.

«Злоумышленницы рассказали хозяйке о предстоящей реформе и обмене денег, поинтересовавшись, есть ли у нее какие-либо сбережения. Пенсионерка передала им всю имеющуюся наличность в размере 143 тысяч рублей, после чего они вернули ей 41 якобы обновленную купюру и покинули место преступления», — сообщили в региональном МВД.

«Новыми» деньгами оказались старые билеты банка приколов. На следующий день мошенницы так же обманули жительниц города Рузаевка 80 и 88 лет. Они выманили у пенсионерок 77 тысяч рублей. Как выяснили правоохранители, 45-и 28-летняя аферистки проживают в Нижегородской области.

Ранее ФАН писал о любительнице краденной колбасы и рыбы из Нижегородской области. Женщина меняла парики и одежду перед каждым «набегом» на магазин.

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россия мошенничество мордовия
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