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Саранских кошек живьем замуровывают в подвалах

Общество
Саранских кошек живьем замуровывают в подвалах
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Нурыева

Саранск, 18 ноября. Избавиться от хвостатых «соседей» надумали жильцы саранской многоэтажки по улице Победы. Они закрыли все продухи, не оставляя шансов на жизнь бездомным кошкам. По словам местных зоозащитников, одни животные успели покинуть подвал, другие были заживо замурованы в бетонной ловушке.

«Серые кошки выбежали, а белая, видимо, там и осталась. Не смогла убежать из-за сломанной лапки. А недавно кошку с котенком так же замуровали. Мы пытались их вызволить. Но уже было поздно», — поделилась с ФАН жительница дома Ирина Нурыева.

Саранских кошек живьем замуровывают в подвалах
Федеральное агентство новостей / Ирина Нурыева

Женщина пояснила, что с просьбой озаботиться о судьбе несчастных животных не раз обращалась в администрацию района и домоуправление. К слову, продухи должны быть открыты по строительным нормам и правилам. После жалоб рабочие освобождают отверстия для вентиляции, а недовольные соседи их снова закрывают. Одних беспокоят мухи из подвала, другим веет холодом, ну а третьи готовы нарушать закон из-за «угрозы терроризма». Сон жильцов тревожат мысли о злоумышленниках с горючей смесью.

«Мы эту «войну» с зооненавистниками ведем не первый год. Бывало, что самим приходилось брать в руки лом и открывать эти продухи. Впереди зима. И кошки могут погибнуть», — рассказала корреспонденту волонтер Гульнара.

По словам зоозащитников случаи живодерства нередки для этого дома. Еще летом неизвестные облили кислотой дворовую кошку, а ее котят зверски убили, а ранее отрубили хвосты двум котам.

Ранее ФАН писал о догхантерах из Мордовии. На детской площадке Краснослободска местные раскидали колбасу с крысиным ядом.

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