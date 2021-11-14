В Мордовии мошенники наживаются на горе матери, потерявшей в пожаре троих детей

Саранск, 14 ноября. Мошенники просят деньги у жителей Мордовии на содержание и лечение единственного уцелевшего после страшного пожара ребенка. Год назад в селе Кемля Ичалковского района в своем же доме погибли две его сестры и старший брат. Об аферистах в паблике «Саранск. Доска Позора» соцсети «ВКонтакте» написала подруга горем убитой матери.

«Какие-то люди ходят и собирают деньги, представляются родными погибших. Я общаюсь с мамой этих детей. Она держится, воспитывает сына. Когда узнала, что от их имени собирают деньги, она пошла в полицию и написала заявление», — рассказала Екатерин А.

На пост-предостережение тут же отреагировали жертвы попрошаек. По их словам, в квартиры жителей Саранска заглядывает женщина не старше 60 лет и напоминает об ичалковской трагедии.

«Буквально три-четыре дня назад к нам приходила женщина плакала, просила денег якобы на операцию выжившему мальчику. Сказала, что в Москву надо ехать на лечение, а денег не хватает. На мой вопрос, почему не обращаетесь в Минздрав, начала плакать якобы не хватает выделенных средств», — прокомментировала пост Ольга А.

Ранее ФАН писал о пожилой жертве мошенников. Аферисты выманили у 79-летней саранской пенсионерки больше 1,5 миллиона рублей.