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Аферист выманил у саранской пенсионерки более 1,5 млн рублей
Общество
Аферист выманил у саранской пенсионерки более 1,5 млн рублей
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 14 ноября. Пенсионерка из Мордовии лишилась всех своих сбережений после разговора с незнакомцем. Она обогатила собеседника на 1,68 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, мошенник продуктивно пообщался с пожилой жительницей Саранска. Правдоподобно сыграв роль представителя службы безопасности банка, мужчина посетовал на активность аферистов. По его словам, непорядочные люди так и норовят пополнить кошельки за счет 79-летней женщины.

«По его рекомендации пожилая женщина сняла со своей карты все накопления и перевела на несколько «безопасных счета», названные злоумышленником, 1 682 000 рублей», — пояснили в ведомстве.

Только через три дня горожанка осознала, что стала жертвой мошенников, и заявила об о крупном обмане в ближайшем отделе полиции.

Ранее ФАН писал о ревнивом пенсионере из Мордовии. Мужчина подсматривал за женой, спрятав видеорегистратор в мягкой игрушке.

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россия мошенничество мордовия саранск
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