Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 21:12
21:07
Общество
Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться среди сверстников
21:06
Армия
Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021
21:06
Политика
Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
21:06
Армия
Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
21:05
Общество
Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
21:04
Армия
Эксперт Михайловский: немецкая армия примет участие в антироссийских учениях в Латвии
21:03
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
21:03
Весь мир
Турецкие власти обвинили семью израильтян в шпионаже за фотографирование резиденции Эрдогана
21:01
Армия
Глава Пентагона Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы
21:01
Экономика
Дизайнер Шторм представил рендер уникальной двухэтажной Lada Vesta CW Cross
Все новости

Первый инъекционный препарат «Арепливир» будут производить в Мордовии
Общество
Первый инъекционный препарат «Арепливир» будут производить в Мордовии
 /  Пресс-служба АО «Биохимик»

Саранск, 13 ноября. В Мордовии начнется масштабное производство первого внутривенного препарата для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба предприятия-производителя АО «Биохимик».

Если раньше стационарным больным могли назначать инъекции только дорогостоящими зарубежными препаратами, то сегодня на смену им приходит отечественный «Арепливир».

«Инъекционную форму препарата характеризует не только 100% биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности. Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе», — отметил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

По информации пресс-службы саранского завода «Биохимик», производство препарата в форме нерастворимого порошка в Мордовии начнется уже в декабре. В том же месяце лекарства поступят в ковидные госпитали регионов России.

Ранее ФАН писал, что разработка ГК «Промомед» под названием «Арепливир» получила регистрационное удостоверение.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Первый инъекционный препарат «Арепливир» будут производить в Мордовии
россия мордовия саранск коронавирус
Комментировать