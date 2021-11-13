Первый инъекционный препарат «Арепливир» будут производить в Мордовии

Саранск, 13 ноября. В Мордовии начнется масштабное производство первого внутривенного препарата для лечения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба предприятия-производителя АО «Биохимик».

Если раньше стационарным больным могли назначать инъекции только дорогостоящими зарубежными препаратами, то сегодня на смену им приходит отечественный «Арепливир».

«Инъекционную форму препарата характеризует не только 100% биодоступность, но и более интенсивное проникновение и распределение в клетках, более длительное удержание терапевтической концентрации в тканях, а также улучшенный профиль безопасности. Это должно значительно повысить эффективность проводимого лечения на госпитальном этапе», — отметил главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

По информации пресс-службы саранского завода «Биохимик», производство препарата в форме нерастворимого порошка в Мордовии начнется уже в декабре. В том же месяце лекарства поступят в ковидные госпитали регионов России.

Ранее ФАН писал, что разработка ГК «Промомед» под названием «Арепливир» получила регистрационное удостоверение.