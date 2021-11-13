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Житель Мордовии погиб, упав и прикусив губу
Происшествия
Житель Мордовии погиб, упав и прикусив губу
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Саранск, 13 ноября. Дорога домой для жителя Мордовии обернулась гибелью. В городе Рузаевка после падения на асфальт скончался 48-летний мужчина.

Как рассказали очевидцы, горожанин был в нетрезвом состоянии. В какой-то момент он свалился на дорогу и сильно прикусил губу. Прохожие, которые пытались помочь несчастному, утверждают, что крови было достаточно, чтобы он мог захлебнуться.

«Смерть мужчины носит ненасильственный характер. В целях установления точной причины гибели назначена экспертиза», — сообщили ФАН в пресс-службе СУ СК по Мордовии.

Ранее ФАН писал о ревнивом пенсионере из Мордовии. Мужчина посматривал за женой через спрятанную в мягкой игрушке камеру.

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