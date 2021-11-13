Пенсионер из Саранска подсматривал за женой через спрятанную в игрушке камеру

Саранск, 13 ноября. В столице Мордовии осудили 63-летнего местного жителя. Он следил за женой, спрятав в ее доме видеокамеру.

Как пояснили в пресс-службе СУ СК по Мордовии, мужчина сомневался в верности супруги. Чтобы найти подтверждение своим догадкам, он установил устройство для записи разговоров и картины происходящего в доме. В качестве камеры послужил автомобильный видеорегистратор. Сам прибор доморощенный шпион спрятал в мягкой игрушке.

«Проживавшая в доме супруга ничего о его действиях не знала. Спустя некоторое время женщина обнаружила устройство и обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы», — сообщили в ведомстве.

За излишнее любопытство пожилому ревнивцу придется заплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Ранее ФАН писал о мошенничестве на миллион рублей в рамках нацпроекта. В Мордовии, прикрываясь обучением будущих предпринимателей «отмыли» бюджетные деньги.