Парикмахер из Саранска покоряет «Первый канал»

Саранск, 10 ноября. Скромная персона автора стрижки «Зимняя вишня» из столицы Мордовии продолжает будоражить интерес не только пользователей Instagram и TikTok, но и редакторов популярных телепрограмм. На днях Елена Козина вернулась в родной Саранск после съемок в «Вечернем Урганте». Своими впечатлениями парикмахер поделилась с корреспондентом ФАН.

В рубрике «Стрижем на первом» Иван Ургант представил шесть причесок от Елены Козиной. Телеведущий назвал гостью настоящей «звездой» и попросил выбрать для себя подходящий вариант. Мастер оценивающе осмотрела профиль шоумена и остановилась на стрижке «Спортивной» с рисунками.

«Иван Ургант — замечательный, интересный человек. Мне было за счастье пообщаться с ним. Меня очень тепло встретили и проводили. И студия очень понравилась, теплая, комфортная», — поделилась Елена Козина.

1tv.ru / Prt Scr

Сесть в кресло стилиста из Саранска и освежить свой образ у телеведущего, судя по всему, не хватило смелости. Для участия в мастер-классе от опытного парикмахера он позвал студента Московского университета. Будущий географ Арсен ради съемок не стригся целых шесть месяцев. Вариант прически для обладателя густой шевелюры определило «колесо фортуны», остановившись на стрижке «Авангард». Результат пришелся по душе как самому молодому человеку, так и Ивану Урганту.

Популярность к Елене Козиной пришла этим летом. Парикмахер завела личный блог в Instagram, со всех ракурсов снимает на камеру результаты своего труда и выкладывает «крутящееся» видео на суд подписчиков. К слову, ценителей ее таланта набралось почти 100 тысяч. Несмотря на все многообразие образов в блоге, наибольший интерес у публики вызвала прическа «Зимняя вишня».

«Эту стрижку мы помним по советскому фильму «Зимняя вишня». Правда я ее немного видоизменила. В моем авторском варианте покрасочка идет впереди, ободочек такой красный, и асимметрия — одно ушко прикрыто, другое открыто», — добавила Елена Козина.

Мастер признается: почти за 40 лет в парикмахерском деле она не раз хотела сменить профессию. Однако удобные инструменты и новые знания смогли уберечь Елену от опрометчивых шагов.

«В сентябре я побывала на съемках программы «Модный приговор». Тоже в восторге была. Еще меня приглашали на обучение в Академии парикмахерского искусства «Деметриус». Да и сейчас поступают звонки с различными предложениями. Но пока я не готова к поездкам и волнениям. Я хочу немного отдохнуть», — добавила Елена.

Если отдохнуть от съемок с интервью пока еще можно, то отказать клиентам в модных стрижках Елена уже не способна. К парикмахеру выстроилась очередь из желающих изменить свой образ. Среди гостей салона «Центрифуга» все больше новых лиц.

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