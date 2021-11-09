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Аферу на миллион провернули в рамках нацпроекта в Мордовии
Общество
Аферу на миллион провернули в рамках нацпроекта в Мордовии
pixabay.com  / 

Саранск, 9 ноября. Директора Торгово-промышленной палаты Мордовии, депутата Государственного собрания республики Юрия Левашкина подозревают в крупном мошенничестве. По версии следователей, он обманул государство на миллион рублей.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало выявление поддельных отчетов по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торгово-промышленная палата Мордовии вызвалась выдать секреты коммерсантов 83 новичкам и с помощью Фонда поддержки предпринимательства сделать из них успешных бизнесменов.

Выполнив «на бумаге» все условия, Торгово-промышленная палата получила на свой счет миллион рублей. Однако представленная отчетная документация оказалась фиктивной. Теперь директору организации Юрию Левашкину придется отвечать за злодеяния перед законом.

Ранее ФАН писал о предприимчивом бизнесмене из Нижнего Новгорода. Мужчина скрыл от налоговой 51 миллион рублей.

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россия мошенничество мордовия
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