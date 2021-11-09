Известная на всю Мордовию осиротевшая болонка-велосипедистка ищет новую семью

Саранск, 9 ноября. Зоозащитники Мордовии ищут новую семью для болонки Ляли. Собака, покорившая СМИ и интернет-сообщества республики, на днях осталась без любящей хозяйки.

История дружбы Татьяны Филипповой и ее очаровательной любимицы несколько лет назад разлетелась по местным телеканалам и газетам. Поводом для восхищенных комментариев стала любовь собаки к велосипедам. На прогулку Ляля выходит не на своих четырех, а сидя за рулем личного транспорта. К слову, детских колясок у нее две.

«Болонка сама подходит к велосипеду и просится на сиденье. Ставит лапки на руль и ждет, когда ее покатают. Хозяйка, Татьяна Филиппова, растила ее рядом с велодромом-BMX. Видимо, собака берет пример со спортсменов», — рассказала ФАН зоозащитница Анна Фадеева.

Федеральное агентство новостей / Анна Фадеева

Первый свой велосипед Ляля получила в подарок от соседки. За свои 14 лет собака ни разу не появлялась на публике без платья и головного убора. В гардеробе четвероногой модницы — отглаженные наряды, шляпки с перьями и панамки. По словам Анны, пенсионерка относилась к питомице, как к своему ребенку.

«Татьяны Филипповой не стало в субботу. Собака очень сильно переживает смерть хозяйки, игнорирует пищу. За эти дни покормить ее удалось только один раз. Звонков от потенциальных будущих хозяев поступает много. Одна наша знакомая, которой мы доверяем, обещала на днях забрать. Очень надеемся, что Ляля найдет свое место в новой семье», — добавила зоозащитница.

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