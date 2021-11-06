Дети сдали полиции жителя Мордовии, попытавшегося угнать грузовик и трактор

Саранск, 6 ноября. Незадачливый угонщик из Мордовии ответит перед законом за попытку угона грузовика и трактора. Он не смог завладеть автотранспортом из-за обычного невезения

В злополучный вечер пьяный преступник-рецидивист из Зубово-Полянского района не смог пройти мимо рабочей площадки автотранспортного предприятия. При виде казенного «Урала» он захотел прокатиться по местным улицам. Грузовик завелся, но сразу же заглох

Пресс-служба МВД России по Республике Мордовия

«Не желая отказываться от задуманного, фигурант пересел на гусеничный трактор, но уехать у него так же не получилось», — сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии.

За неудачным угоном спецтехники наблюдали подростки. Бдительные дети позвонили в полицию и рассказали об инциденте органам правопорядка.

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