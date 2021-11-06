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Дети сдали полиции жителя Мордовии, попытавшегося угнать грузовик и трактор
Происшествия
Дети сдали полиции жителя Мордовии, попытавшегося угнать грузовик и трактор
 /  Пресс-служба МВД России по Республике Мордовия

Саранск, 6 ноября. Незадачливый угонщик из Мордовии ответит перед законом за попытку угона грузовика и трактора. Он не смог завладеть автотранспортом из-за обычного невезения

В злополучный вечер пьяный преступник-рецидивист из Зубово-Полянского района не смог пройти мимо рабочей площадки автотранспортного предприятия. При виде казенного «Урала» он захотел прокатиться по местным улицам. Грузовик завелся, но сразу же заглох

Дети «сдали» полиции невезучего угонщика из Мордовии
Пресс-служба МВД России по Республике Мордовия

«Не желая отказываться от задуманного, фигурант пересел на гусеничный трактор, но уехать у него так же не получилось», — сообщили в пресс-службе МВД по Мордовии.

За неудачным угоном спецтехники наблюдали подростки. Бдительные дети позвонили в полицию и рассказали об инциденте органам правопорядка.

Ранее ФАН писал о пьяном водителе из Мордовии. Житель Рузаевки на легковушке протаранил офис банка.

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