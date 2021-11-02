Мордовия получит 97 млн рублей на закупку концентраторов кислорода

Саранск, 2 ноября. Правительство Российской Федерации направит в Мордовию более 97 миллионов рублей на приобретение концентраторов кислорода. Прибор используют для лечения больных с дыхательной недостаточностью.

«Мы ожидаем поступление 97 169 800 рублей на покупку концентраторов кислорода. На данный момент определяем список больниц, куда установки закупим в первую очередь. На сегодняшний день все больные с дыхательной недостаточностью обеспечены кислородом», — пояснил в беседе с ФАН исполняющий обязанности министра здравоохранения Мордовии Олег Маркин.

По информации оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции, только за прошлую неделю в ковидные госпитали региона угодили более 1,3 тысяч человек. 1,6 тысяч нуждаются в постоянной кислородной поддержке. Более 130 пациентов отделений реанимации подключены к приборам ИВЛ.

Ранее ФАН писал об улучшении эпидобстановки в Нижегородской области. Ситуация в регионе стабилизировалась после первой нерабочей недели.