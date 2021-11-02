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Лесничий застрелил краснокнижную рысь и косулю в Мордовии
Происшествия
Лесничий застрелил краснокнижную рысь и косулю в Мордовии
pixabay.com  / 

Саранск, 2 ноября. Житель Мордовии подозревается в незаконной охоте. По версии правоохранителей, он убил рысь и еще одного представителя вымирающего вида животных — косулю.

Дикая кошка, как и косуля, в мордовских лесах на грани исчезновения, поэтому внесена в список вымирающих видов. Отстрел диковинных животных карается законом. Несмотря на уголовную ответственность и моральный кодекс охотника, лесничий из Краснослободского района застрелил рысь. Шкуру убитого животного полицейские обнаружили в самом доме «добытчика». Как пояснили в пресс-службе МВД по Мордовии, ущерб лесному хозяйству региона нанесен на сумму в 200 тысяч рублей.

«Кроме того, в доме и надворных постройках отца подозреваемого обнаружены останки косули, которую фигурант незаконно добыл на территории того же охотничьего общества 26 октября», — сообщили в ведомстве.

Горе-охотнику теперь грозит штраф до полумиллиона рублей или в размере дохода за два года. Также его могут наказать исправительными работами или же лишить свободы до двух лет

Ранее ФАН писал о массовом отравлении собак в Нижнем Новгороде. Догхантеры раскидали по улицам лакомства с ядом.

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