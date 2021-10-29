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В Мордовии недельный темп прироста заболеваемости COVID-19 достиг 20%

Общество
В Мордовии недельный темп прироста заболеваемости COVID-19 достиг 20%
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 29 октября. В Мордовии недельный темп прироста заболеваемости коронавирусом достиг 20%. Об этом на пресс-конференции заявила главный санитарный врач республики Татьяна Харитонова.

По словам главы регионального Роспотребнадзора, более 150 заболевших в сутки — показатель крайне сложной обстановки в регионе. Уже две недели выявленных случаев болезни становится на 17-20% больше.

По словам заместителя правительства республики Галины Лотвановой, в 18 медицинских учреждениях Мордовии получают лечение 2,5 тысячи больных COVID-19. Среди них 34 ребенка. 63% госпитализированных — пожилые жители региона. 132 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.  

Накануне глава Мордовии принял решение об ужесточении противоковидных мер. Теперь непривитые по причине хронических недугов сотрудники организаций отправятся на «удаленку». А вместо QR-кодов можно будет предъявлять справку о медицинском отводе с отрицательным результатом ПЦР-теста.

Без этого кода и других разрешительных документов нельзя будет посещать торговые комплексы площадью более 400 квадратных метров.

Ранее ФАН писал о больших очередях в отделения связи в Саранске. Почта России приняла меры по устранению проблемы.

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россия мордовия коронавирус
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