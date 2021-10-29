В мордовском отделении «Почты России» назвали причину огромных очередей

Саранск, 29 октября. Глава Мордовии Артем Здунов раскритиковал работу почтовых отделений. О больших очередях и сложной эпидемиологической обстановке речь шла на очередном заседании оперативного штаба по контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Руководитель региона заявил, что лично мониторит социальные сети и читает жалобы местных жителей о больших очередях. В определенные часы у специалистов отделений связи толпятся пенсионеры. Чиновник распорядился рассказать пожилым гражданам о более удобных и безопасных в столь сложное время способах оплаты услуг.

«У меня большие претензии к региональному филиалу Почты России. Я вынужден сообщить об этом в центральный аппарат — это уже не первое предупреждение. Организуйте работу», — сказал Артем Здунов.

Как пояснили ФАН в пресс-службе регионального отделения Почты России, в данный промежуток времени большинство горожан идут в отделение связи, чтобы пополнить социальную карту. Очередные шаги к решению проблемы уже сделаны.

«У нас очереди в основном только в здании Главпочтамта. Мы через соцсети, СМИ, домоуправления, и почтальонов распространяем информацию о том, где можно пополнить и активировать карту. Для этой цели подходят любые отделения связи Саранска. Количество валидаторов тоже увеличили. Они появились в поселках Ялга, Левжа, Зыково и Горяйновка. На центральной почте их стало пять», — рассказала ФАН пресс-секретарь регионального филиала Почты России Марина Челак.

Контроль за соблюдением противоэпидемиологических мер в отделениях тоже усилили. Сотрудники почты тщательнее следят за социальной дистанцией, наличием масок и перчаток. В отделениях чаще стали проводить санитарную обработку помещений и проветривать.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии антипрививочников будут отстранять от исполнения трудовых обязательств. Нерабочее время не будет оплачиваться.