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Саранские зоозащитники рассказали о «месте пыток» для животных

Общество
Саранские зоозащитники рассказали о «месте пыток» для животных
pixabay.com  / 

Саранск, 28 октября. В столице Мордовии пополнился список жертв «места пыток» для животных. На этот раз догхантеры опрыскали щенков ядом.

Шестерых малышей местная жительница Лариса подкармливала несколько недель, а зоозащитники позаботились об их комфорте — соорудили теплую будку, также собирали провизию. Как щенки очутились в поле поселка Николаевка, представить несложно. Скорее всего, кто-то решил избавиться от потомства своей дворовой собаки.

«Вечером мы с подругой в очередной раз пришли покормить собак. На привычном месте даже будки не было. Позже мы ее нашли у дороги всю поломанную. Щенков искали полчаса. Обнаружили только пятерых. Они были в таком состоянии, будто их обработали нервно-паралитическим веществом. Мы взяли их в машину и увезли в ветклинику. Руки болели, кожу начал разъедать этот яд, легкие тоже обжигало, мы сами начали задыхаться», – рассказала ФАН Лариса.

Ветеринары только разводили руками: вещество для них неизвестно, жизни животных буквально висели на волоске. Чтобы избежать скорую гибель, их нужно было срочно отмывать. Водные процедуры женщина проводила вместе с сыном. Для молодого человека спасение животных чуть не обернулось слепотой. После попадания брызг от шерсти он на время потерял зрение.

«Щенки выжили. Но лечение будет длительным и дорогим. После полного выздоровления мы дадим в волонтерских группах объявления о поиске для них хозяев. Об их возвращении в Николаевку и речи быть не может. Там часто встречаются случаи пыток над животными. Даже гильотина была», — добавила Лариса.

Жуткими историями здешних мест с ФАН поделилась зоозащитница Ульяна Наумова. По словам девушки, бездомных собак здесь часто убивают. Мясом несчастных животных не брезгуют люди без определенного места жительства.

«А однажды мне позвонили жители Николаевки и сказали, что там убили щенка. Я сразу же приехала. Ужасное зрелище: кто-то на заборе заброшенного здания посадил на кол щенка. Я подумала, что проводили какой-то сатанинский ритуал. Вызвала полицию. Но уголовное дело так и не возбудили. Рядом бегали много других щенков. мы сразу же их забрали. Часть сразу же пристроили, часть я оставила в своем приюте», — рассказала Ульяна.

Ранее ФАН писал о нижегородке, организовавшей концлагерь для животных. После пожара в псевдо-приюте женщина перевезла кошек и собак в свои квартиры.

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