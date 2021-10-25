Жители Мордовии украли с поля 100 тонн сахарной свеклы

Саранск, 25 октября. Трое жителей Атяшевского района Мордовии вывезли с поля 100 тонн сахарной свеклы, но были остановлены дорожными полицейскими.

Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, в субботу мужчины 29, 39 и 56 лет явились на поле одного из местных сельхозпредприятий на своих КамАЗах. Сахарную свеклу в их прицепы загрузил комбайнер.

«Водителям было необходимо проехать к учетному пункту для предоставления необходимых документов. Однако мужчины свернули на другую дорогу, похитив 100 тонн корнеплодов», — пояснили в ведомстве.

Похитители грезили большой выручкой от реализации овощей. Но по пути до места назначения автомобили с наворованной сельхозпродукцией остановили инспекторы ДПС. Доказать стражам порядка законность перевоза свеклы документально не смог ни один владелец большегруза. Выяснилось, что воры-камазисты нанесли ущерб пострадавшей организации на 320 тысяч рублей.

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