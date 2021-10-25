Пьяный мужчина выкинул котенка с седьмого этажа в Мордовии

Саранск, 25 октября. За смерть котенка по уголовной статье ответит житель столицы Мордовии. Изрядно выпивший 34-летний мужчина выкинул животное из окна седьмого этажа.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, бездомного котенка на улице подобрала сожительница живодера. Идея возлюбленной завести хвостатого питомца мужчине не понравилась. После неудачной попытки уговорить девушку освободить жилище от несостоявшегося члена семьи дебошир выкинул котенка в окно.

«Животное, находящееся в бессознательном состоянии, обнаружила прохожая. При доставлении в ветеринарную клинику было установлено, что котенок находится в коме, а полученные при падении травмы несовместимы с жизнью», — сообщили в ведомстве.

Ранее ФАН писал, что москвич выкинул любимую собаку падчерицы с девятого этажа. Пытаясь закрыть подростка в комнате, пьяный отчим учинил скандал и выбросил животное из окна.