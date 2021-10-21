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Мамы детей с ДЦП из Саранска учатся делать оздоровительный массаж

Общество
Мамы детей с ДЦП из Саранска учатся делать оздоровительный массаж
pixabay.com  /  andreas160578

Саранск, 21 октября. Мордовское отделение Российского фонда милосердия и здоровья с проектом «Счастливы вместе» вошло в число победителей конкурса Фонда президентских грантов. Авторы проекта учили мам детей с ДЦП, как защищать права своей семьи, общаться с родственниками и самостоятельно делать ребенку оздоровительный массаж.

Обучающие занятия для родителей особенных детей проходили на базе Саранского дома науки и техники. Под руководством опытных специалистов они постигали азы лечебного массажа.

«Самому массажу мамы особенных детей занимались 60 часов очно. Приходили малыми группами по семь и девять человек. Ведь не каждый родитель может регулярно отвозить своего ребенка к массажисту. Позже, чтобы полученные знания об оздоровительной процедуре не забылись, мы дадим видеоматериалы, где доктор еще раз объяснит, как правильно растирать мышцы», — рассказала ФАН председатель правления Мордовского отделения Российского фонда милосердия и здоровья Людмила Никонова.

По словам собеседницы, семейный проект — это помощь не только лечебная, но и юридическая. Опытный правовед записал десятки часов лекций о правах семей с детьми-инвалидами, а психолог в режиме онлайн учит выстраивать отношения между родителями особенного ребенка, между бабушками-дедушками, братьями, один из которых имеет серьезное заболевание.

Ранее ФАН писал о проекте НКО «Сегодня». Психологи помогут врачам и фельдшерам Саранска побороть эмоциональное выгорание.

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