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Жители Саранска по часу мерзнут на остановках в ожидании маршрутки
Общество
Жители Саранска по часу мерзнут на остановках в ожидании маршрутки
vk.com  /  Администрация городского округа Саранск

Саранск, 21 октября. Жители столицы Мордовии пожаловались на долгое ожидание общественного транспорта. В частности, проблема остро стоит в Пролетарском районе города. Своими возмущениями они поделились в паблике «Саранск Доска позора» в социальной сети «ВКонтакте».

Большие претензии у «светотехстроевцев» к работе маршрута №45. По словам Лилии В., жители окраины района утром долго не могут выехать на работу, а вечером вернуться домой.

«В четверг 14:10 ждали больше часа, пришлось вызывать такси! Прошу обратить внимание на данную проблему и принять меры», — написала девушка.

Pr Scr vk.com / Саранск | Доска Позора

Автора поста поддержали другие подписчики сообщества. По работе 45 «газели» у саранских пабликов накопился довольно длинный ряд постов с отрицательной оценкой. Сам же перевозчик объяснил, что в настоящее время на маршруте серьезные проблемы.

«Не хватает автобусов и водителей. Ищем пути решения и возможности привлечения дополнительных единиц техники», — сообщил представитель индивидуального предпринимателя.

Однако у пассажиров есть претензии не только по движению этой маршрутки. Люди возмущены длинными интервалами между другими автобусам. В мэрии заверили — работа общественного транспорта на контроле. За передвижением и интервалами следят с помощью системы ГЛОНАСС.

«Сбои в работе общественного транспорта могут происходить из-за схода по технической неисправности транспортных средств, неравномерного распределения подвижного состава на линии, из-за дорожно-транспортных происшествий и так далее», — сообщили в администрации города.

Ранее ФАН писал о хамоватом кондукторе троллейбуса. В Саранске сотрудница транспортного бросила деньги ребенку в лицо и выдворила из салона.

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россия саранск общественный транспорт
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