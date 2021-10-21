Эпидемиолог Чумаков: «Идет война с COVID, здравоохранение задыхается»

Саранск, 21 октября. Главный внештатный эпидемиолог Мордовии Михаил Чумаков в прямом эфире развеял мифы о вакцинации от коронавируса и дал советы тем, кто сомневается в пользе прививки.

По словам Михаила Чумакова, перед процедурой не нужно сдавать никаких анализов. В расчет не берут и уровень антител. Если даже спустя полгода после заболевания или прививки они имеются в большом количестве, то вакцина способна увеличить их объем для достойного отпора вирусу.

«Осложнений после вакцины нет. Есть реакции. Их нужно разделять. Можно привиться и через два дня умереть от сосудистых проблем, онкологии, но окружающие будут говорить, что из-за прививки. Нужно разбираться, почему человек заболел той или иной болезнью», — заявил эпидемиолог.

Михаил Чумаков напомнил, что после прививки человек не может быть заразным, так как ни в одну из вакцин не входит РНК вируса. Поэтому необходимости в карантине нет. Однако первые семь дней после введения препарата нужно максимально ограничить контакты из-за ослабленного иммунитета.

Pr Scr vk.com / Республика Мордовия

«Люди после 60 лет легче переносят прививку. Это нормально. Повторная вакцинация для них обязательна и только препаратом «Спутник-V». При декомпенсированном сахарном диабете первого типа тоже нужно прививаться. Возможно, не «Спутником V», а «ЭпиВакКороной. Людям с возможностью тромбообразования и варикозом прививка не является противопоказанием, а наоборот, показанием», — пояснил Михаил Чумаков.

Что касается детей, нужно учитывать, что новые штаммы коронавируса тяжело переносятся людьми вне зависимости от их возраста. Поэтому вакцинация детей, по мнению специалиста, должна быть введена.

«Мы не подготовились к новой волне, не смогли использовать летние месяцы, когда при наличии запасов в сотни тысяч доз вакцины мы прививали по 200-300 человек в день. Сейчас в пик заболеваемости прививочные пункты забиты желающими. Но полноценный иммунитет через 42 дня. Надо готовиться заранее. И сейчас в эпидемию нужно идти на вакцинацию. Ведь идет война человечества с коронавирусом. Нужно спасать здравоохранение, оно задыхается», — заявил Михаил Чумаков.

Ранее ФАН писал, что в Мордовии будут отстранять от работы антипрививочников. Домой без зарплаты отправятся сотрудники тех предприятий, которые вошли в перечень Роспотребнадзора об обязательной вакцинации.