Протоиерей Хохлов: Мы просим Феодора Ушакова, чтобы он молил бога об избавлении от COVID

Саранск, 20 октября. В среду в Мордовии прошел автомобильный крестный ход против коронавируса. Священнослужители и верующие проехали вокруг Саранска с иконой святого воина Феодора Ушакова с частицей его мощей.

«Мы просим Феодора Ушакова, чтобы он молил бога об избавлении нашего народа от пагубного, вирусного нашествия. Почему именно адмирала? Феодор Ушаков при жизни был направлен на Черноморский флот, там встретился с чумой, принял на себя командование и успешно боролся с ней. Со всей строгостью следил за выполнением мер предосторожности. Поэтому в его отряде чума отступила раньше всех», — рассказал ФАН протоиерей Виктор Хохлов.

По словам протоиерея, адмирал сразу же изолировал заболевших, не забывая об уходе и их своевременном питании. Он запрещал встречи, общение между членами команды, и сам следил за строгим исполнением приказов.

Ранее ФАН писал о передаче частицы мощей Феодора Ушакова из Мордовии в Италию. Святыня теперь хранится в православном храме священномученика Александра Команского в Палермо.