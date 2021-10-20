Психологи будут бороться с эмоциональным выгоранием врачей и фельдшеров Саранска

Саранск, 20 октября. Автономная некоммерческая организация «Сегодня» выиграла грант министерства спорта и молодежной политики Мордовии. Благодаря субсидии психологи смогут бороться с эмоциональным выгоранием сотрудников станции скорой медицинской помощи Саранска.

По словам руководителя проекта Вадима Самылина, 50-60% российских врачей за последний год находятся в состоянии эмоционального выгорания. Главные показатели проблемы — усталость, эмоциональная уплощенность, отстраненность и цинизм. Первой в Саранске после неутешительных итогов исследования тревогу забила главный фельдшер станции скорой медицинской помощи Наталья Коптилкина. Она и вышла на сообщество психологов.

«Мы разработали два блока: работа с целевой группой и изменение организации труда. Мы откроем на станции скорой помощи комнаты релаксации, психологической разгрузки и комнату отдыха. Там будут стоять специальные ортопедические кресла. Цвет, свет запах, звуки — все для того, чтобы любой сотрудник во время свободной минуты мог прийти и подзарядиться», — рассказал ФАН Вадим Самылин.

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Работа продолжится как на индивидуальных, так и на групповых занятиях. Чтобы стены станции не напоминали о гнетущем состоянии, психологи выведут медиков в комфортные конференц-залы отеля «Radisson». Общение с медиатором — еще одна важная ступень на пути к спокойствию. Юрист научит их регулировать конфликты с пациентами, другими врачами и даже с руководством.

«Еще у нас есть серия из шести вебинаров. Их цель — дать медицинскому персоналу инструменты для контроля своего состояния. Научим их, как справиться с эмоциями, побороть стресс, как снизить психоэмоциональные нагрузки, распланировать свой график дня, правильно есть, спать и выстраивать отношения в семье», — добавил психотерапевт.

Авторы проекта сформируют настоящую библиотеку психологической помощи. В нее войдет большая подборка из 50 современных и научно проверенных книг. Тимбилдинг и совместный досуг — тоже немаловажная часть сплочения и изменения климата внутри коллектива. К слову, на днях врачи и фельдшеры вспомнят о простых радостях театралов. Они пойдут на спектакль «Наташкина любовь» в исполнении актеров театра-студии «МХАтик».

Ранее ФАН писал о победе проекта Детского экологического движения «Зеленый мир» в конкурсе министерства спорта и молодежной политики Мордовии. Благодаря субсидии, в саранском экопарке появится экологическая тропа с арт-объектами для сбора батареек и крышек от пластиковых бутылок.