Тела супругов нашли в частном доме в Мордовии

Саранск, 20 октября. В Мордовии в частном доме найдены тела мертвых супругов. Мужчина и женщина отравились бытовым газом.

Трагедия произошла в селе Слободские Дубровки Краснослободского района Мордовии. 61-летний глава семьи и 57-летняя хозяйка дома погибли в своем доме, надышавшись бытовым газом.

«Смерть супругов наступила вследствие неправильной эксплуатации газового оборудования», — рассказали ФАН о причине трагедии в пресс-службе регионального МВД.

Ранее ФАН писал об отравлении угарным газом двух жительниц Нижегородской области. Обе отправлены на лечение в больницу. Состояние одной из них врачи оценили как крайне тяжелое.