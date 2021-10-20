Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии

Саранск, 20 октября. Ученица одной из автошкол Мордовии пойдет под суд за покушение на дачу взятки. Деньги она отправила своему знакомому, который обещал ей помочь успешно пройти испытания для получения водительского удостоверения.

Аферист и жертва, а в последующем обвиняемая по коррупционной статье, вместе осваивали азы безопасного дорожного движения в автошколе. Заметив волнение девушки перед итоговым выездом на полигон, молодой человек похвастался перед ней своими связями в ГИБДД и пообещал решить вопрос за символические 13 тысяч рублей.

20-летняя девушка выполнила наказ своего «помощника», однако дважды провалила экзамен. Тогда несостоявшаяся автоледи отнесла заявление на обманщика в полицию. Совсем скоро мошенник предстанет перед судом. На саму пострадавшую тоже заведено уголовное дело. Она также окажется на скамье подсудимых.

Ранее ФАН писал о мошеннических действиях руководителя потребительского кооператива. Мужчина обманул жителей Саранска на восемь миллионов рублей.