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Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
Общество
Ученица автошколы пожаловалась в МВД на провал экзамена после взятки в Мордовии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Саранск, 20 октября. Ученица одной из автошкол Мордовии пойдет под суд за покушение на дачу взятки. Деньги она отправила своему знакомому, который обещал ей помочь успешно пройти испытания для получения водительского удостоверения.

Аферист и жертва, а в последующем обвиняемая по коррупционной статье, вместе осваивали азы безопасного дорожного движения в автошколе. Заметив волнение девушки перед итоговым выездом на полигон, молодой человек похвастался перед ней своими связями в ГИБДД и пообещал решить вопрос за символические 13 тысяч рублей.

20-летняя девушка выполнила наказ своего «помощника», однако дважды провалила экзамен. Тогда несостоявшаяся автоледи отнесла заявление на обманщика в полицию. Совсем скоро мошенник предстанет перед судом. На саму пострадавшую тоже заведено уголовное дело. Она также окажется на скамье подсудимых.

Ранее ФАН писал о мошеннических действиях руководителя потребительского кооператива. Мужчина обманул жителей Саранска на восемь миллионов рублей.

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россия коррупция мошенничество мордовия
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