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Колбасу с крысиным ядом раскидали на детской площадке в Мордовии
Общество
Колбасу с крысиным ядом раскидали на детской площадке в Мордовии
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Елагина

Саранск, 17 октября. Догхантеры из Мордовии снова отличились своей жестокостью. На этот раз они раскидали смертельные бутерброды на одной из детских площадок города Краснослободск. Фото своих находок с ФАН поделилась местная зоозащитница Наталья Елагина.

По словам горожанки, на снимке не что иное, как колбаса с крысиным ядом. Чтобы ингредиенты блюда нельзя было разделить, кусочки собачьего лакомства и опасную смесь догхантеры крепко-накрепко завязали нитками.

«Для нашего города бродячие собаки — не такая уж и большая проблема. Мы их кормим, по возможности, стерилизуем, кастрируем, чипируем. Только вот некоторым неймется. Такие "бутерброды" мы нашли впервые. Надеемся, что в последний раз», — поделилась Наталья.

По словам девушки, с такими «добрыми» земляками под угрозой оказывается жизнь и здоровье не только бездомных животных, но и самых маленьких горожан. Отравленный мясной продукт был найден на детской площадке одного из домов второго микрорайона города.

Ранее ФАН писал, что жители Мордовии подбрасывают щенков на трассу. Случаи подобного обращения с животными участились в городе Рузаевка.

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россия мордовия догхантеры
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