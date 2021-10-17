Экотропа с арт-объектами для сбора батареек и крышек появится в Саранске

Саранск, 17 октября. Активисты Детской экологической организации «Зеленый мир» готовятся к открытию новой экотропы в столице Мордовии. Экскурсионный маршрут для защитников окружающей среды будет проходить в городском экопарке.

Проект «Зеленого мира» «Город экологической безопасности» стал победителем конкурсного отбора министерства спорта и молодежной политики Мордовии на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям.

«На экотропе мы разместим уникальные арт-объекты в виде деревьев для сбора батареек и контейнеры в форме бутылок для крышек, которые не следует выбрасывать с остальным бытовым мусором. Их можно только отправить на переработку. Так мы примем участие во всероссийской акции «Добрые крышечки». Полученные от переработки деньги будут направлены в благотворительный фонд для помощи детям-инвалидам», — рассказала ФАН заместитель директора департамента по социальной политике администрации г. о. Саранск, руководитель организации «Зеленый мир» Ольга Ручина.

ДЭО «Зеленый мир»

Уже на следующей неделе в экопарке на беседках появятся информационные щиты, которые ознакомят участников экскурсий с правилами поведения на природе. А в ноябре на новой тропе установят большую детскую площадку. Чтобы испытать игровые элементы на прочность, местной детворе не нужно ждать потепления. Юные экологи смогут развлекаться здесь и зимой. Прокат лыж в снежные месяцы, а велосипедов летом — еще одна изюминка проекта.

«Этот проект уникален с точки зрения экологического просвещения. Мы рассказываем детям, почему необходимо экономить природные ресурсы и беречь окружающую среду. Немаловажный факт: все наши встречи проводятся на свежем воздухе с соблюдением всех правил эпидбезопасности», — добавила Ольга Ручина.

Ранее ФАН писал о проведении Всероссийской акции «Сохраним лес» в Мордовии. В Большеберезниковском районе экоактивисты посадили 10 тысяч молодых сосен.