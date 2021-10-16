Подросток из Мордовии ранил себя гранатометом

Саранск, 16 октября. В селе Атемар Лямбирского района Мордовии субботнее утро началось с происшествия. 17-летний подросток получил серьезные травмы, держа в руках огнестрельное оружие.

«Телесные повреждения молодой человек получил в результате сработки ручного гранатомета. Пострадавший госпитализирован. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили ФАН в пресс-службе регионального МВД.

По информации ведомства, в гаражном массиве у места инцидента правоохранители нашли еще одно такое же огнестрельное оружие. В Атемаре работают взрывотехники и сотрудники уголовного розыска. Правоохранителям предстоит узнать, каким образом у подростка мог оказаться гранатомет.

Ранее ФАН писал об угрозе стрельбы в школах Мордовии. Информация о готовящихся терактах в в групповых родительских чатах не подтвердилась.