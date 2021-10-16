Жители Мордовии подбрасывают щенков на трассу

Саранск, 16 октября. Зоозащитники Мордовии снова бьют тревогу. На этот раз поводом для беспокойства стали многочисленные случаи избавления от щенков одним из самых жестоких способов.

«Прямо у дороги в районе Сузгарского водоема кто-то подбросил 10 щенков. Они выбегают на трассу. Получается, их оставили на верную смерть не только от голода и холода, а чтобы их сбили автомобили. Мы давали объявления о том, что малышам нужен дом. Но к себе на передержку взять уже не можем, не хватает места. Только подкармливаем их», — рассказала ФАН волонтер из города Рузаевка Анна Фадеева.

vk.com / Раненое сердце Рузаевка

По словам Анны, в этом году количество «подкидышей» выросло в несколько раз. Новорожденных щенков и котят в коробках и без можно встретить в самых разных местах: от строительных площадок и гаражей до дворов и мусорных баков.

«Есть щенки, в еду которых «добрые» люди добавляют стекло. Те, кто не погибнет, пополнят стаи бродячих собак, будут плодиться, и снова сотни малышей окажутся на грани гибели. Мы устали призывать хозяев животных позаботиться о стерилизации своих питомцев», — добавила Анна.

vk.com / Раненое сердце Рузаевка

Зная о добрых делах зоозащитницы, горожане приносят котят и щенков прямо к двери ее квартиры. Иногда хозяев и новый дом приходится искать кроликам, декоративным крысам и даже попугаям.

Ранее ФАН писал об отстреле кошек в Мордовии. Пьяный мужчина с ружьем целился в животных во дворе многоквартирного дома.