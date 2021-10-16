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Жители Мордовии подбрасывают щенков на трассу
Общество
Жители Мордовии подбрасывают щенков на трассу
vk.com  /  Раненое сердце Рузаевка

Саранск, 16 октября. Зоозащитники Мордовии снова бьют тревогу. На этот раз поводом для беспокойства стали многочисленные случаи избавления от щенков одним из самых жестоких способов.

«Прямо у дороги в районе Сузгарского водоема кто-то подбросил 10 щенков. Они выбегают на трассу. Получается, их оставили на верную смерть не только от голода и холода, а чтобы их сбили автомобили. Мы давали объявления о том, что малышам нужен дом. Но к себе на передержку взять уже не можем, не хватает места. Только подкармливаем их», — рассказала ФАН волонтер из города Рузаевка Анна Фадеева.

vk.com / Раненое сердце Рузаевка

По словам Анны, в этом году количество «подкидышей» выросло в несколько раз. Новорожденных щенков и котят в коробках и без можно встретить в самых разных местах: от строительных площадок и гаражей до дворов и мусорных баков.

«Есть щенки, в еду которых «добрые» люди добавляют стекло. Те, кто не погибнет, пополнят стаи бродячих собак, будут плодиться, и снова сотни малышей окажутся на грани гибели. Мы устали призывать хозяев животных позаботиться о стерилизации своих питомцев», — добавила Анна.

vk.com / Раненое сердце Рузаевка

Зная о добрых делах зоозащитницы, горожане приносят котят и щенков прямо к двери ее квартиры. Иногда хозяев и новый дом приходится искать кроликам, декоративным крысам и даже попугаям.

Ранее ФАН писал об отстреле кошек в Мордовии. Пьяный мужчина с ружьем целился в животных во дворе многоквартирного дома.

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Все новости / Общество / Жители Мордовии подбрасывают щенков на трассу
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