«Не бывает успеха без боли»: маленькая Настя из Саранска о жизни и съемках в реалити-шоу

Жительница Мордовии Анастасия Свербихина стала героиней реалити-шоу «Маленькие» на канале «Ю». Программа рассказывает о взрослых людях с необычно низким ростом. Своими переживаниями и открытиями участница проекта поделилась с корреспондентом ФАН.

— Что тебе далось сложнее всего в подготовке программы?

— Самое сложное — это вспоминать то, что пережито и оставлено в прошлом. Собираясь на съемки, я знала, что пощады не будет, но все же справилась со всеми вопросами организаторов. Меня, что называется, всколыхнуло и подняло. Эта программа о преодолении, а оно, как известно, не бывает без боли. Без тени сомнений, после съемок реалити-шоу «Маленькие» я готова к «Последнему герою».

vk.com / Анастасия Свербихина

— Как сложилось общение с друзьями по съемочной площадке?

— К моему удивлению, они оказались намного ниже меня. Несмотря на все сложности, один из участников стал продюсером, он продвигает таких же, как мы, на роли в спектаклях и рекламе, а второй — ведущим свадеб. Но есть и те, кто работает в цирке. Мы, конечно же, нашли общий язык. После съемок я подошла к своим родителям и поблагодарила каждого за то, что «подарили» мне операцию с аппаратом Елизарова. Потому что не у всех с диагнозом «ахондроплазия» была такая возможность.

— Расскажи о своем детстве. Ты росла уже со знанием диагноза?

— О том, что не похожа на остальных детей, я узнала в 10 лет, когда одноклассники вытянулись, а я осталась маленькой. Родители деликатно рассказали о необходимости ехать в Санкт-Петербург на операцию. Именно благодаря ей я стала выше на целых 30 см. Это сейчас мой рост — 145 см и мне нет дела до косых взглядов, но тогда порой было больно. Проблемы никак не сказывались на моей тяге к знаниям. Я успешно отучилась в школе, после — в Мордовском университете имени Николая Огарева и стала дипломированным психологом.

vk.com / Анастасия Свербихина

— Были ли сложности с трудоустройством?

— Я долго не могла найти работу и поняла, что не пробью стереотипы нашего города, нужно работать на себя. Приходя на различные собеседования по вакансиям, я устала всем доказывать, что «я не слон». Теперь я частный психолог. Еще работаю с родителями особенных детей в общественной организации «Много дети». Они, как правило, отказываются от помощи психологов, аргументируя это тем, что специалистам неизвестна жизнь с больным ребенком. Но, поняв мою проблему, они охотнее идут на контакт, понимают, что я сама испытывала, что обычно переживают такие дети. От меня они узнают, как нужно к ребенку относиться, какие ошибки в воспитании не стоит допускать, чтобы он не был забитым и не стал жертвой обстоятельств.

— Ты даешь им советы исходя из знаний и личного опыта?

— То, что я уже почти взрослой узнала о своем диагнозе, большая заслуга моих родителей. Я росла в любви и понимании. Благодаря их поддержке я чувствовала уверенность в себе. Я знаю одну семью, где у дочки выявлен аутизм. Поработав с девочкой, доведя ее до лучших показателей, которых только можно достичь с эти диагнозом, мама начала приглашать других детей с подъезда и проводила для них театральные представления. Тем было интересно, а девочка начала потихоньку взаимодействовать с детьми. Ведь цель любого родителя — научить ребенка жить без них, самостоятельно бороться с трудностями, обслуживать и обеспечивать себя. Что касается здоровых детей, очень важно самим воспитывать в ребенке чувство такта и не отдавать эту функцию детскому саду, школе. Я на днях была проездом в Санкт-Петербурге у семьи, где дочка пошла в первый класс с моим заболеванием. К ней в школе подошла девочка из параллельного класса со словами: «Мне мама сказала, что ты — карлик. Это как?»

vk.com / Анастасия Свербихина

— Чем увлекаешься, помимо психологии?

— Я очень люблю путешествовать, три года назад стала членом клуба саранских путешественников. Зимой в Абхазию, жить в палатке у Черного моря — легко. Но в нынешних реалиях, чтобы менять себя, необязательно выезжать за границу. Можно выехать в Болдино, Тарханы.

— Каким было самое яркое открытие за все путешествия?

— Поездки в другие города и страны показали, что самое жестокое отношение к особенным людям — в Мордовии. Даже в соседних Пензенской, Ульяновской, Рязанской и Нижегородской областях я не видела столько косых взглядов, как у нас в Мордовии. Даже с точки зрения психологии не могу понять, в чем разница. В университете я мечтала, как окончу его и уеду из республики. Мне невыносимо было терпеть бестактных взрослых. Но, когда я начала работать на себя, потребность в людях и их оценке сама собой отпала. Мои клиенты смотрят на меня, как на профессионала. Стереотипы и взгляды стираются. Я сама выбрала свой круг общения, мне нет дела до чужих. Я радуюсь листопаду, солнцу и учу своих клиентов преодолевать жизненные трудности. Это ли не счастье?