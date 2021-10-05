Сотрудники МЧС Мордовии сдают кровь, чтобы помочь воспитанникам детского дома

Саранск, 5 октября. Сотрудники Главного управления МЧС Мордовии проводят очередную благотворительную акцию «Спешите делать добро». Они сдают кровь, а вырученные деньги отправляют в Темниковский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками.

Три дня месячника гражданской обороны пожарные и спасатели Мордовии становятся гостями Республиканской службы крови. Сотрудники МЧС приходят на донацию — сдают кровь, которая может пригодиться больным COVID-19.

«Мы всем управлением централизованно проходили вакцинацию. К нам приезжали медики. Так как я не имею противопоказаний и не успел переболеть коронавирусом, тоже пришел на прививку. Надеюсь, что моя плазма крови с антителами сможет спасти чью-то жизнь», — рассказал ФАН заместитель начальника отдела предупреждения ЧС УГО и ЗН МЧС Мордовии Павел Козлов.

На счету у Павла шесть донаций. Мужчина признается: не привык сидеть сложа руки, когда кто-то нуждается в помощи. Так воспитали родители, да и долг спасателя дает о себе знать.

«Защищать население — так принято в МЧС. Тем более мы можем помочь не только пациентам, которым нужна кровь. Деньги, которые нам выдают нам медики после донации, мы отправляем детский дом, который находится в городе Темников. Подобные акции у нас проходят периодически», — пояснил Павел Козлов.

Ранее ФАН писал о добром поступке нижегородского пожарного. Александр Борков подобрал и вылечил сбитого детеныша косули.