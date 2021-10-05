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Четыре дня в западне: саранские спасатели вызволили собаку из глубокого колодца
Общество
Четыре дня в западне: саранские спасатели вызволили собаку из глубокого колодца
vk.com  /  Аварийно-спасательная служба РМ

Саранск, 5 октября. Сотрудники аварийно-спасательной службы Мордовии вызволили собаку из колодца. Она просидела в западне четыре дня. Судя по всему, компанию бездомному псу составляли только голуби.

Чтобы вытащить заблудшее животное, сотрудники элеватора позвали спасателей. Самим рабочим операцию по вызволению пса провести не удалось. Он попросту не доверял пришедшим на помощь прохожим.

«Собака умудрилась попасть в один из отсеков загрузочного цеха. Кто-то из рабочих предположил, что слышал ее еще в пятницу, но обнаружили ее только в понедельник. Как только мы ее освободили, пес убежал так быстро, что мы не успели сфотографировать, не то, чтобы передать его кому-то, даже «спасибо» не сказал», — рассказал один из спасателей.

Ранее ФАН рассказал историю одного суриката. Ветврач из Красноярска выходила больное животное и забрала его к себе.

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