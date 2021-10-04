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Гриб-мутант весом в 3 кг нашли дети в Мордовии
Общество
Гриб-мутант весом в 3 кг нашли дети в Мордовии
vk.com  /  Елена Висюлькина

Саранск, 4 сентября. Дождевик весом в три килограмма попался трем маленьким грибникам в Мордовии. Необычный трофей рос в Темниковском районе.

Как рассказала ФАН мама мальчишек Елена Висюлькина, школьники с родителями на выходных гостили у бабушки в деревне Александровка. Ребята растут в большой семье, где в любви и заботе воспитываются 18 детей. Они с раннего возраста привыкли помогать маме и папе, поэтому вызвались собрать грибов к ужину.

Гриб-мутант весом в 3 кг нашли дети в Мордовии
vk.com  / Елена Висюлькина

«Мальчики принесли немного подосиновиков и подберезовиков и что-то большое и круглое. Я подумала, что они приволокли тыкву. Дождевик мы взвесили — почти три килограмма в нем, потом пожарили. Чтобы приготовить только его половину, нам пришлось взять две сковородки. На вкус напоминает мясо курицы. Было очень вкусно, хватило на ужин нашей большой семье», — поделилась многодетная мама Елена.

По словам женщины, дождевик «водится» в хвойных лесах и при влажной и теплой погоде может вырасти до шести килограммов. Однако в пищу можно употреблять только гриб со светлой мякотью. К слову, трофей ребят отвечал всем требованиям «грибной безопасности».

Ранее ФАН писал о находке нижегородских грибников. Местные жители обнаружили в лесу боровик ростом в полметра метра.

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россия мордовия грибы
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