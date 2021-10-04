ЦУР Мордовии запустил спортивный чат-бот

Саранск, 4 октября. В Мордовии запустили чат-бот в Telegram для любителей спорта. Сервис разработали специалисты Центра управления регионом.

«Над чат-ботом мы трудились совместно с региональным министерством спорта и молодежной политики, закрепили спортивные сооружения Саранска и районов. Что очень ценно, есть отдельные предложения по набору детей младших возрастов на разные секции: плавание, танцы, гимнастика и фигурное катание. Список будет дополняться», — рассказал ФАН руководитель Центра управления регионом Мордовии Андрей Барашихин.

Pr Scr Telegram / Спорт 13

В «Спорт 13» есть информация не только о стадионах и других площадках для занятия спортом, но и саунах, а также соляриях. Отдельный блок посвящен проживанию на спортивных объектах с адресами, номерами и расценками.

Ранее ФАН писал, что ЦУР Мордовии запустил чат-бот для туристов. Гости региона смогут запустить «Турист 13», выбрать гостиницу, музей, а также заказать экскурсию по самым интересным местам республики.