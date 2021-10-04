Супруги-грибники без вести пропали в Мордовии

Саранск, 4 октября. Супружеская пара из города Инсар без вести пропала в мордовском лесу. Муж с женой отправились за грибами и не вернулись.

В воскресный день за дарами леса Владимир и Наталья Орловы поехали на автомобиле Lada Granta серебристого цвета. Для тихой охоты выбрали лесной массив близ села Арбузовка. Однако ни вечером, ни к утру грибники домой не вернулись.

«Полиция, волонтеры и спасатели их ищут с 7:00 утра. Лес, куда он направились, примерно в семи-восьми километрах от Инсара. Он на том участке достаточно густой, заблудиться в нем не так уж и сложно», — рассказала ФАН местная жительница Светлана.

Ранее ФАН писал о пропавшем жителе Нижегородской области. Мужчина пешком ушел домой за 200 км и исчез.