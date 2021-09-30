Более пяти тысяч жителей Мордовии покинут аварийные дома

Саранск, 30 сентября. Жителей Мордовии продолжают переселять из аварийных домов. Свое полуразрушенное жилье до конца 2023 года покинут более пяти тысяч человек. Об этом говорили в Москве глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

По информации пресс-службы главы Мордовии, в ближайшие два года планируется расселить 417 домов площадью в 87 тысяч квадратных метров. Расходы по обеспечению квартирами пяти тысяч человек оценили в 3,73 миллиарда. Долгожданное новоселье люди отметят благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На встрече речь шла и о капитальном ремонте многоквартирных домов, а также модернизации коммунальных сетей.

Ранее ФАН писал о проблеме жителей Нижнего Новгорода. Собственники квартир в полуразрушенных домах не могут добиться компенсаций и переселения в новое жилье.