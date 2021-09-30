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Более пяти тысяч жителей Мордовии покинут аварийные дома
Общество
Более пяти тысяч жителей Мордовии покинут аварийные дома
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Буслаева

Саранск, 30 сентября. Жителей Мордовии продолжают переселять из аварийных домов. Свое полуразрушенное жилье до конца 2023 года покинут более пяти тысяч человек. Об этом говорили в Москве глава Мордовии Артем Здунов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

По информации пресс-службы главы Мордовии, в ближайшие два года планируется расселить 417 домов площадью в 87 тысяч квадратных метров. Расходы по обеспечению квартирами пяти тысяч человек оценили в 3,73 миллиарда. Долгожданное новоселье люди отметят благодаря реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

На встрече речь шла и о капитальном ремонте многоквартирных домов, а также модернизации коммунальных сетей.

Ранее ФАН писал о проблеме жителей Нижнего Новгорода. Собственники квартир в полуразрушенных домах не могут добиться компенсаций и переселения в новое жилье.

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россия мордовия аварийное жилье
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