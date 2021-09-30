Грузовой поезд переехал мужчину в Мордовии

Саранск, 30 сентября. Житель Мордовии погиб под грузовым поездом. Инцидент произошел в среду на перегоне Ковылкино — Мокша.

По информации Центрального СУ СК на транспорте, машинист пытался предотвратить трагедию. В ход шли и громкий сигнал, и экстренное торможение поезда. Несмотря на все его старания, грузовой состав не оставил случайному пешеходу шансов на жизнь.

«Трагедия произошла в светлое время суток — в обед. Погибший мужчина был 1964 года рождения, проживал в Ковылкинском районе Мордовии», — пояснили ФАН в пресс-службе Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Ранее ФАН писал о гибели молодого человека под локомотивом в Красноярском крае. Пьяного молодого человека избили друзья, изнасиловали и бросили под поезд.