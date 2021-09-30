Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 сентября 17:50
17:49
Общество
Полуразрушенный немецкий дворец спасают власти Калининграда
17:49
Политика
Мария Захарова посоветовала Германии выдать RT DE разрешение на вещание
17:49
Шоу-бизнес
Сына Шепелева и Фриске ошибочно поздравили с днем рождения из-за поста Орловой
17:49
Общество
«Юнармия» и «Победа». Альгис Микульскис о возрождении военно-спортивной игры
17:48
Экономика
«Лаборатория Касперского» обнаружила вредоносную рассылку от имени госорганов
17:48
Армия
Политолог Марков: страх перед США вынуждает КНДР создавать гиперзвуковые ракеты
17:47
Происшествия
В Северной Осетии возбудили дело о краже денег и украшений умерших пациентов больницы
17:47
Общество
Движение по Биржевому мосту в Петербурге закроется после 8 октября
17:46
Общество
Голикова сообщила о подъеме заболеваемости COVID-19 в России
17:45
Спорт
Экс-тренер «Спартака» Романцев посоветовал Карпину не вызывать Дзюбу в сборную России
Все новости

Грузовой поезд переехал мужчину в Мордовии
Происшествия
Грузовой поезд переехал мужчину в Мордовии
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Пятина

Саранск, 30 сентября. Житель Мордовии погиб под грузовым поездом. Инцидент произошел в среду на перегоне Ковылкино — Мокша.

По информации Центрального СУ СК на транспорте, машинист пытался предотвратить трагедию. В ход шли и громкий сигнал, и экстренное торможение поезда. Несмотря на все его старания, грузовой состав не оставил случайному пешеходу шансов на жизнь.

«Трагедия произошла в светлое время суток — в обед. Погибший мужчина был 1964 года рождения, проживал в Ковылкинском районе Мордовии», — пояснили ФАН в пресс-службе Рузаевского линейного отдела МВД РФ на транспорте.

Ранее ФАН писал о гибели молодого человека под локомотивом в Красноярском крае. Пьяного молодого человека избили друзья, изнасиловали и бросили под поезд.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Грузовой поезд переехал мужчину в Мордовии
россия происшествия мордовия поезд сбил человека
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru