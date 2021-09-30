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Насекомых обнаружили в пищеблоке центра для инвалидов в Мордовии
Общество
Насекомых обнаружили в пищеблоке центра для инвалидов в Мордовии
pixabay.com  / 

Саранск, 30 сентября. Вопиющий случай антисанитарии выявили представители прокуратуры в Мордовии. В пищеблоке Ардатовского дома социального обслуживания найдены насекомые.

Живность облюбовала цеха по изготовлению пищи. Помимо мелких, многочисленных спутников грязи и мусора, в столовой были разбросаны бутылки с бытовой химией.  

«Выявленные нарушения создавали угрозу безопасному пребыванию получателей социальных услуг, инвалидов, в учреждении», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Оценив результаты проверки, надзорное ведомство возбудило административное дело и выписало штраф виновному в антисанитарии в пищеблоке.

Ранее ФАН писал о пожаре в здании общества слепых и органов опеки в Нижегородской области. Строение ночью подожгли неизвестные.

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россия прокуратура мордовия
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